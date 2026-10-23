В Иордании семь человек погибли при стрельбе на похоронах в церкви

В Иордании вооружённые неизвестные открыли огонь внутри церкви в провинции Эль-Карак во время похоронной церемонии. По данным государственного телеканала Al Mamlaka, погибли семь человек.

Нападение произошло в пятницу, 23 октября. Как уточняет агентство со ссылкой на государственные СМИ Иордании, стрельба началась во время похорон. Помимо погибших, есть раненые.

Управление общественной безопасности Иордании сообщило, что правоохранительные органы разыскивают предполагаемых нападавших. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Личности стрелявших пока не раскрываются. Также неизвестны мотивы нападения и причины, по которым целью стала церковь во время траурной церемонии. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в церкви американского города Гранд-Бланк в штате Мичиган. В сентябре 2025 года вооружённый мужчина протаранил здание на автомобиле, после чего открыл огонь по прихожанам. В результате нападения были погибшие и раненые, в храме начался пожар. Прибывшие полицейские ликвидировали стрелявшего.