Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 12:55

Стрельба в пригороде Парижа: Один человек погиб, четверо ранены, нападавший задержан

Во Франции один человек погиб и четверо ранены при стрельбе под Парижем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mikeforemniakowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mikeforemniakowski

Один человек погиб и ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в городе Трапп недалеко от Парижа. Предполагаемого нападавшего задержали правоохранители, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По информации агентства AFP, жертвами происшествия стали пять человек, один из которых скончался. Данные о состоянии остальных пострадавших пока не приводятся.

Обстоятельства стрельбы и мотивы задержанного устанавливаются. Личность предполагаемого стрелка не раскрывается. Также пока неизвестно, были ли погибший и раненые знакомы с нападавшим.

Город Трапп расположен в департаменте Ивелин, к западу от французской столицы. Официальные подробности расследования на данный момент не опубликованы.

Макрон огрызнулся на Трампа после слов о «захвате» Франции ордами мигрантов
Макрон огрызнулся на Трампа после слов о «захвате» Франции ордами мигрантов

Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в Марселе, где один человек погиб и четверо получили ранения. Инцидент произошёл 30 августа 2026 года около полуночи. По данным BFMTV, двое мужчин подъехали к бару на мотоцикле, после чего один из них открыл огонь по посетителям, находившимся на террасе.

Стрельба в пригороде Парижа: Один человек погиб, четверо ранены, нападавший задержан

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar