Макрон огрызнулся на Трампа после слов о «захвате» Франции ордами мигрантов

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал зарубежных политиков, которые связывают массовые беспорядки в стране с мигрантами и исламизмом. Он назвал подобные заявления глупыми и недопустимыми, обвинив иностранных лидеров в попытках использовать французский кризис для собственных предвыборных кампаний. Его критика была адресована и Дональду Трампу, сказавшему, что страну «захватывают, грабят и сжигают мигранты, джихадисты и коммунисты».

«Некоторые утверждали, что нас захватили орды мигрантов и исламистов, что совершенно не соответствует действительности», — заявил французский лидер во время визита в Катар.

По его словам, после протестов в интернете распространилось множество изображений несуществующих событий, созданных искусственным интеллектом. Французский лидер считает, что некоторые зарубежные политики подхватили эти материалы и начали выдавать их за реальность. Макрон подчеркнул, что не видит признаков иностранного вмешательства непосредственно в протесты. Особенно его возмутили иностранные коллеги, которые используют погромы во Франции в своих избирательных кампаниях.

«Все те, кто сейчас плохо отзывается о нашей стране, — это люди, которые не любят нашу страну, эти люди меня раздражают», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что у страны и без того достаточно внутренних проблем, поэтому зарубежным политикам не стоит распространять недостоверные сведения. Отвечая на вопрос журналистов, относится ли его критика к президенту США Дональду Трампу, Макрон дал понять, что речь идёт в том числе о нём.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал французские власти срочно закрыть границы. Американский президент возложил ответственность за беспорядки на миграционную политику Парижа, заявив, что массовый приток иностранцев разрушает страну. По оценкам организаторов, в демонстрациях во Франции участвовали около 800 тысяч человек, тогда как МВД насчитало 550 тысяч. В ряде городов акции переросли в столкновения с полицией, погромы и массовые задержания.