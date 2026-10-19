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Опубликовано 19 октября, 15:12

«Закройте границы, пока не поздно!» Трамп воззвал к властям Франции из-за мигрантов

Трамп призвал Францию срочно закрыть границы из-за наплыва мигрантов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп призвал французские власти срочно закрыть границы на фоне масштабных протестов и беспорядков в стране. Американский лидер возложил ответственность за происходящее на миграционную политику Парижа. Свою позицию он изложил в социальной сети Truth Social.

«Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила эту некогда великую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под свой контроль, пока не стало слишком поздно!» — написал Трамп.

Таким образом, американский президент связал охватившие Францию беспорядки с притоком мигрантов и призвал руководство страны к немедленному ужесточению пограничного контроля.

Масштабные акции протеста прошли во французских городах 17 октября. На улицы вышли сотни тысяч человек, недовольных ростом стоимости жизни, подорожанием товаров и проблемами в системе образования. Среди участников были школьники, студенты, профсоюзные активисты и сторонники движения «жёлтых жилетов».

В ряде городов демонстрации переросли в ожесточённые столкновения с полицией. Радикально настроенные участники громили магазины, поджигали автомобили и повреждали административные здания. По последним данным французских властей, задержаны не менее 2400 человек.

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На фоне происходящего премьер-министр Франции Себастьен Лекорню 19 октября распорядился ввести частичный комендантский час в отдельных районах городов. Ограничения должны начать действовать вечером и будут направлены на предотвращение новых погромов.

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Никита Никонов
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