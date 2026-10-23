Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 18:52

«Ответим железной рукой»: Король Иордании пообещал наказать террористов после бойни в церкви

Король Иордании пообещал жёстко ответить на нападение на церковь в Эль-Караке

Абдалла II. Обложка © ТАСС / Hasnoor Hussain / POOL / ЕРА

Абдалла II. Обложка © ТАСС / Hasnoor Hussain / POOL / ЕРА

Король Иордании Абдалла II пообещал сурово наказать виновных в вооружённом нападении на христианскую церковь в городе Эль-Карак. По последним данным, погибли не менее семи человек, ещё 28 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на королевскую канцелярию.

«Мы ответим железной рукой на эту террористическую вылазку и сокрушим тех, кто посягает на безопасность родины», — заявил монарх в обращении к подданным.

Абдалла II подчеркнул, что нападение не сможет посеять рознь среди жителей страны. По его словам, преступники рассчитывали нарушить единство иорданского общества, однако не достигли этой цели.

Стрельба в пригороде Парижа: Один человек погиб, четверо ранены, нападавший задержан
Стрельба в пригороде Парижа: Один человек погиб, четверо ранены, нападавший задержан

Напомним, в иорданской провинции Эль-Карак неизвестные открыли стрельбу в церкви во время похорон — погибли семь человек, есть раненые. Трагедия произошла 23 октября в городе Эль-Карак, расположенном примерно в 180 километрах к югу от Аммана. Вооружённые мужчины открыли огонь по людям, собравшимся на похоронную церемонию в греческой православной церкви.

Больше новостей о вооружённых нападениях, преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • иордания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar