«Ответим железной рукой»: Король Иордании пообещал наказать террористов после бойни в церкви
Король Иордании пообещал жёстко ответить на нападение на церковь в Эль-Караке
Абдалла II. Обложка © ТАСС / Hasnoor Hussain / POOL / ЕРА
Король Иордании Абдалла II пообещал сурово наказать виновных в вооружённом нападении на христианскую церковь в городе Эль-Карак. По последним данным, погибли не менее семи человек, ещё 28 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на королевскую канцелярию.
«Мы ответим железной рукой на эту террористическую вылазку и сокрушим тех, кто посягает на безопасность родины», — заявил монарх в обращении к подданным.
Абдалла II подчеркнул, что нападение не сможет посеять рознь среди жителей страны. По его словам, преступники рассчитывали нарушить единство иорданского общества, однако не достигли этой цели.
Напомним, в иорданской провинции Эль-Карак неизвестные открыли стрельбу в церкви во время похорон — погибли семь человек, есть раненые. Трагедия произошла 23 октября в городе Эль-Карак, расположенном примерно в 180 километрах к югу от Аммана. Вооружённые мужчины открыли огонь по людям, собравшимся на похоронную церемонию в греческой православной церкви.
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