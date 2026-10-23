«Ответим железной рукой»: Король Иордании пообещал наказать террористов после бойни в церкви

Король Иордании Абдалла II пообещал сурово наказать виновных в вооружённом нападении на христианскую церковь в городе Эль-Карак. По последним данным, погибли не менее семи человек, ещё 28 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на королевскую канцелярию.

«Мы ответим железной рукой на эту террористическую вылазку и сокрушим тех, кто посягает на безопасность родины», — заявил монарх в обращении к подданным.

Абдалла II подчеркнул, что нападение не сможет посеять рознь среди жителей страны. По его словам, преступники рассчитывали нарушить единство иорданского общества, однако не достигли этой цели.

Напомним, в иорданской провинции Эль-Карак неизвестные открыли стрельбу в церкви во время похорон — погибли семь человек, есть раненые. Трагедия произошла 23 октября в городе Эль-Карак, расположенном примерно в 180 километрах к югу от Аммана. Вооружённые мужчины открыли огонь по людям, собравшимся на похоронную церемонию в греческой православной церкви.