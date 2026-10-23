Момент начала атаки на храм в Иордании попал на камеры наблюдения
Обложка © Х / Ihab Hassan
В Сети появились кадры с камер наблюдения, которые зафиксировали момент начала атаки на храм в провинции Эль-Карак в Иордании, где проходила траурная церемония. В нападении участвовали как минимум трое террористов.
Атака на храм в Иордании. Видео © Х / Ihab Hassan
Вооружённые преступники подошли к церкви с главного входа и по одному зашли внутрь здания. Судя по видео, стрельбу террористы октрыли ещё на улице. Они прицельно начали палить в сторону храма.
Напомним, сегодня, 23 октября, в иорданской провинции Эль-Карак неизвестные открыли стрельбу в церкви во время похорон. В результате атаки погибли семь человек, есть раненые. Король Иордании Абдалла II пообещал сурово наказать виновных.
Больше новостей о вооружённых нападениях, преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.