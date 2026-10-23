Момент начала атаки на храм в Иордании попал на камеры наблюдения

В Сети появились кадры с камер наблюдения, которые зафиксировали момент начала атаки на храм в провинции Эль-Карак в Иордании, где проходила траурная церемония. В нападении участвовали как минимум трое террористов.

Атака на храм в Иордании. Видео © Х / Ihab Hassan

Вооружённые преступники подошли к церкви с главного входа и по одному зашли внутрь здания. Судя по видео, стрельбу террористы октрыли ещё на улице. Они прицельно начали палить в сторону храма.