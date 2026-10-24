В Иордании число погибших при нападении на православный храм достигло девяти

Число погибших в результате террористического нападения на православную церковь в Иордании достигло девяти человек. Ещё один пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия медиков. Обновлённые сведения обнародовал государственный телеканал Al Mamlaka.

Трагедия произошла 23 октября в храме Святого Георгия, расположенном в деревне Хаммуд провинции Эль-Карак. Вооружённые преступники открыли огонь по людям, собравшимся на похоронную церемонию. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Первоначально власти сообщили о семи погибших. Позднее двое тяжелораненых умерли во время лечения в военном госпитале имени принца Али. Таким образом, за сутки количество жертв увеличилось до девяти.

Министр здравоохранения Иордании Ибрагим аль-Бадур рассказал, что многие пострадавшие получили серьёзные повреждения внутренних органов и крупных кровеносных сосудов. Врачам пришлось проводить сложные операции и переливания крови. Всего за медицинской помощью после нападения обратились около 40 человек.

Король Иордании Абдалла II потребовал решительного преследования участников теракта и привлечения виновных к ответственности. В стране объявлен трёхдневный национальный траур. В знак скорби государственные флаги приспущены, а в храмах Иордании и Палестины прозвучал поминальный колокольный звон.