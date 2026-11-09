В китайском городском округе Тайюань пожар в высотном здании привёл к гибели 14 человек. Ещё 38 человек оказались в больнице после происшествия, которое потребовало двух часов работы пожарных. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Возгорание началось в воскресенье во второй половине дня в административном центре провинции Шаньси. К вечеру спасатели завершили работы на месте происшествия, однако число подтверждённых жертв к тому моменту продолжало расти: первоначально власти сообщали о пяти погибших. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о новых обстоятельствах страшного пожара в Гонконге, унёсшего жизни 168 человек. Трагедия произошла в ноябре 2025 года: огонь охватил семь высотных жилых корпусов. По выводам расследования, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, а быстрому распространению пламени способствовали нарушения пожарной безопасности.