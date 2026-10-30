Окурок мог стать причиной самого смертоносного пожара в истории Гонконга

Причиной разрушительного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, унёсшего жизни 168 человек, могла стать непотушенная сигарета. К такому выводу пришла независимая комиссия, расследовавшая трагедию ноября 2025 года, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на опубликованный доклад.

По версии следствия, тлеющий окурок мог поджечь бумажные материалы на внешней площадке возле квартир № 104 и 105 корпуса Hong Chong. Среди остатков после пожара специалисты обнаружили два целых окурка и фрагменты ещё одного. Выяснилось также, что рабочие курили на строительном объекте на протяжении нескольких месяцев до трагедии.

Прямых доказательств того, что огонь вспыхнул именно из-за сигареты, нет. Однако совокупность косвенных улик позволила комиссии назвать эту причину наиболее вероятной. При этом другие версии, включая короткое замыкание, утечку газа, самовозгорание и искры от строительных работ, специалисты исключили.

Расследование выявило и целый ряд нарушений, превративших локальное возгорание в катастрофу. При ремонте зданий использовали защитные сетки без необходимых огнестойких свойств, допускали небезопасные строительные работы, а к противопожарному оборудованию привлекали сотрудников без должной квалификации.

Огонь стремительно распространялся по фасадам и вертикальным шахтам зданий, а густой дым мешал жильцам эвакуироваться. Ситуацию усугубили горящие бамбуковые конструкции и строительный мусор, скопившиеся возле входов. Всё это значительно сократило время, которое оставалось у людей для спасения.

Пожар начался 26 ноября 2025 года и охватил семь из восьми жилых башен комплекса, где проживали около 4,8 тысячи человек. Полностью справиться с огнём удалось лишь спустя двое суток. Трагедия стала самым смертоносным пожаром в Гонконге за многие десятилетия.

Комиссия также указала на нарушения со стороны подрядчиков и недостаточный контроль государственных ведомств. После публикации доклада глава администрации Гонконга Джон Ли принёс извинения пострадавшим и семьям погибших, а министр жилищного строительства Винни Хо подала в отставку.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в ноябре 2025 года одной из возможных причин смертоносного пожара в Гонконге называли курение рабочих во время реконструкции ЖК. Уже тогда специалисты обращали внимание на использование горючих защитных сеток и бамбуковых строительных лесов, по которым огонь стремительно распространялся между этажами.