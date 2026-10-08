След капитана Кука: Учёные нашли неожиданную причину смертоносных пожаров в Австралии

Разрушительные лесные пожары в Австралии оказались связаны с последствиями британской колонизации, начавшейся после прибытия капитана Джеймса Кука более 250 лет назад. К такому выводу пришли учёные, опубликовавшие своё исследование в журнале Nature.

До появления европейцев коренные жители континента тысячелетиями защищали природу с помощью небольших контролируемых выжиганий. Аборигены регулярно уничтожали сухую траву и молодые деревья слабым огнём, не позволяя территории зарастать густой растительностью. Благодаря этому опасность крупных возгораний оставалась значительно ниже даже в периоды сильной жары.

Ситуация изменилась в XIX веке, когда насилие и массовые убийства вынудили народ гунай-курнай покинуть свои земли. После прекращения традиционного ухода за местностью количество эвкалиптов увеличилось в четыре раза. Прежде открытые пространства постепенно превратились в плотные заросли, наполненные легковоспламеняющимся материалом.

К такому результату исследователи пришли после изучения донных отложений озера Пургхагулах в национальном парке Кроаджинголон. По сохранившейся пыльце удалось восстановить историю местной флоры за последнюю тысячу лет, а древесный уголь помог определить частоту и силу возгораний. Анализ показал, что после прихода колонистов пламя стало гораздо интенсивнее, а каждый новый сильный пожар создавал условия для следующего.

Масштабы проблемы особенно ярко проявились во время австралийского «Чёрного лета» 2019–2020 годов. Тогда стихия унесла жизни 33 человек, уничтожила около трёх тысяч домов и охватила 24 миллиона гектаров. Более трёх миллиардов животных погибли или лишились привычной среды обитания. Даже в охраняемом парке Кроаджинголон выгорело 90% территории.

Ведущий автор работы, профессор Мельбурнского университета Майкл-Шон Флетчер, объяснил, что изменение климата дополнительно усугубляет ситуацию, однако предпосылки нынешних катастроф появились задолго до глобального потепления. За последние десятилетия промежутки между крупными пожарами сократились примерно с 40 до пяти лет. При этом восстановление густой молодой растительности после каждого бедствия только повышает вероятность нового.

Учёные предлагают вновь использовать опыт коренных народов и регулярно проводить контролируемые выжигания там, где это необходимо. Такой подход позволит уменьшить количество горючего материала и снизить разрушительную силу стихии. Полностью предотвратить возгорания на фоне дальнейшего повышения температуры он не сможет, но способен сделать их менее опасными.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях природных пожаров в австралийском штате Виктория. В марте 2025 года огонь уничтожил около двух тысяч гектаров кустарников, оставив коал без пищи и привычной среды обитания. Власти разрешили отстрел более 700 животных с вертолётов, объяснив решение необходимостью избавить их от страданий. Однако зоозащитники выступили против такого подхода.