Профессор Рупрехт: Извержение супервулкана Йеллоустон затронет весь мир

Масштабное извержение вулкана Йеллоустон в США затронет не только западное полушарие, но и всю планету. Оно создаст серьёзные проблемы с продовольствием и его поставками. Об этом рассказал профессор геологии Университета Невады в Рино Филип Рупрехт.

«В случае масштабного извержения, катастрофически масштабного извержения вулкана Йеллоустон, оно повлияет на всё западное полушарие, на всю планету во многих смыслах», — приводит слова профессора РИА «Новости».

По словам учёного, крупные извержения Йеллоустона происходили около 7 тысяч лет назад и более миллиона лет назад. Рупрехт отметил, что подобное событие в будущем приведёт к серьёзным трудностям с продовольствием и нарушит его поставки.

Профессор подчеркнул, что последствия такого извержения почувствуют во всём мире. При этом он отметил, что вероятность подобного события в обозримом будущем остаётся низкой.

«Я бы не беспокоился об этом слишком и не терял сон», — резюмировал профессор.

Йеллоустонская кальдера — крупная вулканическая система на территории Йеллоустонского национального парка в США, которую относят к супервулканам. Последнее крупное извержение произошло около 640 тыс. лет назад. Сейчас район остаётся активной геотермальной системой с гейзерами, горячими источниками и другими проявлениями вулканической активности.

Ранее редкое голубое пламя появилось в кратере Манук индонезийского вулкана Папандаян на острове Ява. Специалисты также обнаружили в районе опасные концентрации вулканических газов. Туристам и местным жителям рекомендовали не подходить к активным кратерам ближе чем на 500 метров и учитывать, что уровень токсичных газов может резко вырасти.