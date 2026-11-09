В Красноярском крае пожар унёс жизни женщины и двоих её малолетних племянников, которые приехали к ней в гости. Погибли трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик. Ещё один человек пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар в Красноярском крае, где погибли тётя и двое маленьких детей. Видео © «Макс» / МЧС Красноярского края

Трагедия произошла в посёлке Камарчага Манского района в ночь с 8 на 9 ноября. Огонь охватил жилой дом площадью 72 квадратных метра.

«В результате случившегося погибли женщина, 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Дети приехали в гости к тёте. Также пострадал мужчина», — рассказали в ведомстве.

По предварительной версии специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, ведущей к обогревателю в прихожей дома. Точные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сообщение о пожаре поступило спасателям вечером 8 ноября. Пламя удалось локализовать в 22:05, а полностью ликвидировать возгорание — уже после полуночи, в 00:09. В тушении участвовал 21 человек, были задействованы шесть единиц техники.

Ранее Life.ru сообщал о гибели двухлетнего мальчика при пожаре в Красноярском крае. Трагедия произошла в сентябре в посёлке Новочернореченский. После обнаружения тела ребёнка следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.