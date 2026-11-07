Крупный пожар уничтожил школу в селе Ораки Шарыповского округа Красноярского края. Пламя охватило 960 квадратных метров здания, а кровля частично обрушилась. С возгоранием боролись более 12 часов. По данным регионального управления МЧС, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 6 ноября в 23:53. К моменту прибытия первых расчётов крыша учебного заведения уже горела открытым пламенем, а помещения заполнил густой дым. Для тушения потребовалась помощь дополнительных подразделений из соседних населённых пунктов, в том числе Парной, Ивановки и Шуши.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 41 человека и 12 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Локализовать огонь удалось в 02:32, а полностью потушить — только к 12:25 следующего дня. По предварительной версии, причиной происшествия могло стать короткое замыкание электропроводки. На месте работают дознаватели.

Из-за серьёзных повреждений здания местные власти рассматривают возможность временно распределить учеников по другим образовательным учреждениям округа. Решение предстоит принять на период восстановления школы.

Ранее в Ленинградской области из-за пожара в коррекционной школе-интернате экстренно эвакуировали 52 человека, среди которых находились 48 детей. Возгорание произошло 2 ноября в посёлке Ефимовский Бокситогорского района. Дым появился на третьем этаже здания на улице Школьной. Сотрудники экстренных служб вывели воспитанников и персонал на улицу, после чего ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.