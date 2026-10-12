Пожар произошёл в здании школы в селе на Алтае
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Возгорание произошло в общеобразовательной школе в селе Шилово в Алтайском крае, сообщили в краевом управлении ГУ МЧС.
Сообщение поступило в оперативную дежурную смену в 03:15 по местному времени (23:15 11 октября мск). По прибытию первых подразделений горела кровля здания. Площадь возгорания составляет порядка 900 квадратов. Предварительно, пострадавших нет.
В ликвидации пожара участвуют 20 человек и восемь единиц техники, в том числе 14 человек и шесть единиц техники от МЧС. Причину случившегося установят специалисты.
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