Пожар произошёл в здании школы в селе на Алтае

Возгорание произошло в общеобразовательной школе в селе Шилово в Алтайском крае, сообщили в краевом управлении ГУ МЧС.

Сообщение поступило в оперативную дежурную смену в 03:15 по местному времени (23:15 11 октября мск). По прибытию первых подразделений горела кровля здания. Площадь возгорания составляет порядка 900 квадратов. Предварительно, пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвуют 20 человек и восемь единиц техники, в том числе 14 человек и шесть единиц техники от МЧС. Причину случившегося установят специалисты.