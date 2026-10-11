Шесть человек пострадали при пожаре в Невском районе Петербурга

Шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло в ночь на воскресенье по проспекту Солидарности, огонь охватил площадь 27 квадратных метров. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«В результате пожара пострадали шесть человек, госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарные ликвидировали возгорание и вывели из опасной зоны 16 человек. На месте работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Ранее во Владивостоке во время тушения пожара на улице Русской обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. По подозрению в преступлении задержали местного жителя.