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Опубликовано 11 октября, 07:02

Шесть человек пострадали при пожаре в Невском районе Петербурга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть человек пострадали при пожаре в однокомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло в ночь на воскресенье по проспекту Солидарности, огонь охватил площадь 27 квадратных метров. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«В результате пожара пострадали шесть человек, госпитализированы в медицинские учреждения»,говорится в сообщении ведомства.

Пожарные ликвидировали возгорание и вывели из опасной зоны 16 человек. На месте работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Пожар в частном строении в Адлере локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м
Пожар в частном строении в Адлере локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м

Ранее во Владивостоке во время тушения пожара на улице Русской обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. По подозрению в преступлении задержали местного жителя.

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Лия Мурадьян
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