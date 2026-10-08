Во Владивостоке при тушении пожара нашли тела двух человек с признаками убийства

Во Владивостоке во время тушения пожара обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Погибших нашли 7 октября в помещении на улице Русской. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц.

На месте происшествия провели осмотр. Для установления обстоятельств смерти назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

По подозрению в двойном убийстве задержан местный житель. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сахалинской области обнаружили тело 74-летнего мужчины на дороге между Южно-Сахалинском и Холмском. Следователи пока не установили причину его смерти и проверяют обстоятельства случившегося. При осмотре места происшествия признаков насилия не нашли. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следственный отдел примет процессуальное решение.