В Сахалинской области на трассе нашли тело 74-летнего мужчины

В Сахалинской области обнаружили тело 74-летнего мужчины на дороге между Южно-Сахалинском и Холмском. Следователи пока не установили причину его смерти и проверяют обстоятельства случившегося. Об этом сообщает региональный Следком.

При осмотре места происшествия признаков насилия не нашли. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следственный отдел примет процессуальное решение.

Ранее Life.ru писал, что годовалая девочка погибла в результате аварии в Кутузовском тоннеле на западе Москвы. По предварительным данным, автомобиль врезался в препятствие. На месте происшествия работают экстренные службы. Другие обстоятельства аварии пока не приводятся.