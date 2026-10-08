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Опубликовано 8 октября, 03:38

В Сахалинской области на трассе нашли тело 74-летнего мужчины

Обложка © Telegram / СУ СК России по Сахалинской области

Обложка © Telegram / СУ СК России по Сахалинской области

В Сахалинской области обнаружили тело 74-летнего мужчины на дороге между Южно-Сахалинском и Холмском. Следователи пока не установили причину его смерти и проверяют обстоятельства случившегося. Об этом сообщает региональный Следком.

При осмотре места происшествия признаков насилия не нашли. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следственный отдел примет процессуальное решение.

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Тимур Хингеев
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