Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 04:03

Пожар в частном строении в Адлере локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м

Обложка © МАКС / МЧС Краснодарского края

Обложка © МАКС / МЧС Краснодарского края

Пожар в двухэтажном частном строении произошёл в Адлерском районе Сочи. Огонь распространился на площадь 1,4 тыс. кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Адлере локализовали крупный пожар. Видео © МАКС / МЧС Краснодарского края

Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило спасателям в 21:19 мск. Первоначально площадь пожара оценивали примерно в 200 кв. м, однако позднее огонь распространился на большую часть строения.

«Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что происходит возгорание двухэтажного частного строения на площади 1 000 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

К тушению привлекли более 50 специалистов и 18 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание на площади 1,4 тыс. кв. м. Причины возгорания пока не назывались.

В Тверской области ликвидировали пожар на заводе после атаки БПЛА ВСУ
В Тверской области ликвидировали пожар на заводе после атаки БПЛА ВСУ

Ранее во Владивостоке во время тушения пожара на улице Русской нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. На месте происшествия провели осмотр и назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По подозрению в преступлении задержали местного жителя, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar