Россиян искали среди 11 погибших и 36 пострадавших при пожаре на Пхукете: что выяснилось
Генконсульство: Россиян нет среди погибших и пострадавших при пожаре на Пхукете
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Генконсульство России на Пхукете подтвердило, что среди пострадавших при крупном пожаре в туристическом районе Патонг нет россиян. По предварительным данным местных властей, в результате возгорания погибли 11 человек, ещё десятки получили травмы.
Как сообщил генконсул РФ на острове Егор Иванов, после происшествия никто из российских граждан не обращался в диппредставительство за помощью. По информации местных властей, россиян среди пострадавших также нет.
Пожар начался в ночь на 16 ноября в коммерческом здании, где работал пункт проката мотоциклов. Огонь вспыхнул в популярном у туристов районе Патонг и быстро охватил помещение.
По данным местной полиции, жертвами возгорания стали 11 граждан Таиланда. Газета The Nation сообщила о 36 пострадавших. При этом другие зарубежные СМИ приводят отличающиеся цифры: Reuters со ссылкой на полицию пишет о 16 раненых. Данные о числе пострадавших на момент публикации расходятся.