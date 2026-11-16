Генконсульство России на Пхукете подтвердило, что среди пострадавших при крупном пожаре в туристическом районе Патонг нет россиян. По предварительным данным местных властей, в результате возгорания погибли 11 человек, ещё десятки получили травмы.

Как сообщил генконсул РФ на острове Егор Иванов, после происшествия никто из российских граждан не обращался в диппредставительство за помощью. По информации местных властей, россиян среди пострадавших также нет.

Пожар начался в ночь на 16 ноября в коммерческом здании, где работал пункт проката мотоциклов. Огонь вспыхнул в популярном у туристов районе Патонг и быстро охватил помещение.