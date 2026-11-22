В Индонезии после крупного пожара на кондитерской фабрике пропали без вести 39 человек. Спасатели обследуют сгоревшее здание предприятия PT Fonusa Agung Mulia в районе Чиканде, сообщает местный портал Detik.

По последним данным спасательной службы Basarnas, 15 сотрудников предприятия спаслись, ещё четверо пострадали. Поисковые группы проверяют помещения, где могут находиться пропавшие работники.

Пожар на кондитерской фабрике в Индонезии. Видео © X / Jateng_Twit / roziisol

Местное управление по борьбе со стихийными бедствиями (BPBD) перед этим сообщало о 43 сотрудниках, чья судьба оставалась неизвестной. Согласно предварительным сведениям, в горевшем корпусе работали 59 человек, из которых 16 удалось спастись. Троим потребовалась медицинская помощь, остальные 13 вернулись домой.

Возгорание произошло 21 ноября на территории промышленной зоны Панчатама в провинции Бантен. По информации Detik, пожар охватил один из производственных корпусов. К утру воскресенья здание практически полностью выгорело, а над ним продолжал подниматься дым.

В тушении участвовали пожарные из нескольких районов провинции, полиция и спасательные службы. Работу осложняли перебои с подачей воды и нехватка топлива для техники.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на химическом заводе в Бразилии. Возгорание произошло 13 ноября на предприятии Pyrozzar, выпускающем краски, лаки и растворители, в городе Салту. Пострадали 12 человек, включая одного из владельцев завода и сотрудников экстренных служб.