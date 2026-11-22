Два человека погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Шелеста в Хабаровске. Ещё одну жительницу госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар в Хабаровске. Фото © Max / МЧС Хабаровского края

В квартире на первом этаже находились трое: мужчины 79 и 54 лет и 54-летняя женщина. Спасти мужчин не удалось. В задымлённом помещении также погибли восемь кошек; выбраться смогли кот и собака. До приезда пожарных из подъезда самостоятельно вышли 15 человек. Огонь охватил мебель и домашние вещи на площади семь квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали в 15:39 по местному времени.

Пожар в Хабаровске. Фото © Max / МЧС Хабаровского края

По предварительным данным МЧС, очаг находился возле кровати у окна, где не было электроприборов и розеток. Ведомство не исключает, что причиной могла стать непотушенная сигарета; обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что на юге Москвы при пожаре в квартире погиб человек. Возгорание произошло на кухне жилого дома на улице Подольских Курсантов.