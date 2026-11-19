В дагестанском селе Хебатли ликвидировали открытое горение после крупного пожара, повредившего школу и пять жилых домов. Огонь распространился на площади 1150 квадратных метров, однако обошлось без пострадавших, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Школа и пять домов пострадали при крупном пожаре в Дагестане. Видео © VK / Главное управление МЧС России по РД

Справиться с открытым пламенем спасателям удалось в 06:41 мск. До этого, в 04:10, пожар локализовали, остановив его дальнейшее распространение. Первое сообщение о возгорании поступило в экстренные службы ещё в 00:33.

Ранее Life.ru сообщал, что огонь охватил семь строений, включая общеобразовательную школу. Первоначально спасатели получили информацию о трёх горящих домах, однако впоследствии пламя перекинулось на соседние здания.

Тушение осложняли горный рельеф местности, плотная застройка и удалённость источников водоснабжения. Для борьбы с огнём привлекли 32 человека и восемь единиц техники. Причина пожара пока не установлена.

Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре в сельской школе Красноярского края. В ночь на 7 ноября в селе Ораки Шарыповского округа огонь уничтожил 960 квадратных метров здания, а часть кровли обрушилась. Спасатели боролись с пламенем более 12 часов. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Власти рассматривали возможность временного перевода школьников в другие образовательные учреждения.