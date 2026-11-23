Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Находке
Обложка © «Макс» / МЧС Приморского края
В приморской Находке ликвидировали открытое горение на территории склада, где пожар охватил 2300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в «Максе».
«В 08:00 (01:00 мск — Прим. Life.ru) открытое горение ликвидировано, проводится разборка и проливка места пожара», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал о локализации пожара на складе в Находке. Для борьбы с огнём привлекли около 40 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Борьба с огнём велась всю ночь.
Больше новостей о пожарах и работе спасателей — в разделе «Происшествия» на Life.ru.