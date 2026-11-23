В приморской Находке ликвидировали открытое горение на территории склада, где пожар охватил 2300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в «Максе».

Ранее Life.ru сообщал о локализации пожара на складе в Находке. Для борьбы с огнём привлекли около 40 сотрудников МЧС и девять единиц специальной техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Борьба с огнём велась всю ночь.