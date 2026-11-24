Днепропетровск оказался в темноте после повреждения объектов энергетической инфраструктуры в регионе. В социальных сетях распространяются кадры практически неосвещённых улиц: в жилых домах видны лишь отдельные светящиеся окна, а пешеходы передвигаются по тротуарам с фонариками. При этом на некоторых перекрёстках, судя по видео, продолжают работать светофоры.

В Сети появились кадры обесточенного после взрывов Днепропетровска. Видео © Telegram / ХДніпро

В ДТЭК сообщили о повреждении энергетических объектов в Днепропетровской области после новых ударов. Без электричества осталась часть Днепра и прилегающие районы. Также обесточенными оказались отдельные объекты критической инфраструктуры.

По информации энергетической компании, за выходные были атакованы четыре объекта ДТЭК «Днепровские электросети». В результате повреждено оборудование, на некоторых объектах возникли пожары. К ликвидации их последствий привлекали подразделения ГСЧС.

Проблемы с электроснабжением затронули и городской транспорт. 23 ноября из-за обесточивания тяговых подстанций в Днепропетровске полностью остановили трамваи и троллейбусы. Не ходили и поезда метрополитена, станции при этом продолжали работать как укрытия.

К 24 ноября движение частично восстановили. По состоянию на 16:30 метро работало по графику выходного дня, некоторые трамвайные и троллейбусные маршруты курсировали с изменениями, остальные оставались приостановлены.

Напомним, вечером во вторник, 24 ноября, в Днепропетровске произошёл блэкаут. По данным украинских СМИ, без света остались многие районы города. Незадолго до этого украинские издания сообщали о взрывах в Днепропетровске. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.