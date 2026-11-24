По данным СМИ, без света остались многие районы города. Незадолго до этого украинские издания сообщали о взрывах в Днепропетровске.

Одесса может остаться без света на три недели из-за повреждения ЛЭП

Одесса может остаться без света на три недели из-за повреждения ЛЭП

Напомним, 22 ноября энергетическая компания ДТЭК сообщила о повреждении нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. Тогда перебои с электроснабжением затронули город и прилегающие районы. Ранее, 20 ноября, повреждения энергоинфраструктуры привели к аварийным отключениям в Киеве и десяти областях Украины. Украинским атомным электростанциям пришлось снизить выработку электроэнергии. В Одесской области без света остались более 41 тысячи потребителей.