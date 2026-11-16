Спасатели ликвидировали пожар в строящемся здании на востоке Москвы
Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru
Пожарные ликвидировали возгорание в строящемся здании на востоке Москвы. Огонь охватил 50 квадратных метров, обошлось без пострадавших, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Пожар произошёл на Открытом шоссе, владение 9. На крыше строящегося объекта загорелись строительные материалы.
Сотрудники экстренных служб оперативно справились с возгоранием. Никто не пострадал.
Напомним, пожар вспыхнул на крыше строящегося здания в Москве. Причиной возгорания стали находившиеся там стройматериалы.