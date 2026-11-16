На востоке Москвы произошёл пожар в строящемся многоэтажном здании по адресу Открытое шоссе, владение 9. Огонь охватил строительные материалы на верхних этажах объекта. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Открытое шоссе, вл. 9. Происходит загорание строительных материалов на крыше строящегося здания», — говорится в сообщении ведомства.

По информации оперативных служб, возгорание затронуло 20-й и 21-й этажи. Дополнительную опасность представляли ёмкости с топливом, находившиеся на открытой площадке здания. Пожарные принимали меры, чтобы защитить их от огня. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в горнолыжном комплексе «Лата Трэк» на западе Москвы. Возгорание произошло 16 ноября в складском помещении, после чего пламя распространилось на соседние конструкции. Огонь охватил 1700 квадратных метров, а кровля одного из строений обрушилась. Пожарным удалось локализовать возгорание.