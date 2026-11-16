В Москве пожарным удалось остановить распространение крупного возгорания на территории спортивного комплекса «Лата Трэк» на Крылатской улице. Площадь, охваченная пламенем, достигла 1700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в «Максе».

МЧС локализовало пожар на 1700 квадратных метрах в Крылатском. Видео © Макс / МЧС Москвы

«Пожар локализован на площади 1 700 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Огонь вспыхнул в складском помещении на территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в районе Крылатское. Пламя распространилось на соседние конструкции, а в результате интенсивного горения полностью обрушилась кровля здания. К тушению привлекли дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений.