Пожар в горнолыжном комплексе «Лата Трэк» локализовали на площади 1700 квадратов
Обложка © Макс / МЧС Москвы
В Москве пожарным удалось остановить распространение крупного возгорания на территории спортивного комплекса «Лата Трэк» на Крылатской улице. Площадь, охваченная пламенем, достигла 1700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России в «Максе».
МЧС локализовало пожар на 1700 квадратных метрах в Крылатском. Видео © Макс / МЧС Москвы
«Пожар локализован на площади 1 700 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
Огонь вспыхнул в складском помещении на территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в районе Крылатское. Пламя распространилось на соседние конструкции, а в результате интенсивного горения полностью обрушилась кровля здания. К тушению привлекли дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений.
Ранее Life.ru сообщал о начале пожара в ангаре горнолыжного комплекса «Лата Трэк» на западе Москвы. Первоначально площадь возгорания оценивалась примерно в 200 квадратных метров. Предполагалось, что внутри помещения находился спортивный инвентарь. Открытие нового горнолыжного сезона в комплексе было запланировано на 9 декабря.