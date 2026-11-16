В ангаре на территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» в московском районе Крылатское произошёл пожар, сообщает SHOT. По данным канала, огонь охватил около 200 квадратных метров и перекинулся на соседнее здание.

Пожар. Видео © Telegram / SHOT

Предположительно, в ангаре хранился спортивный инвентарь. Информация о пострадавших и причинах возгорания выясняется. «Лата Трэк» находится в Крылатском и включает горнолыжные склоны и прокат инвентаря. На официальном сайте комплекса склоны указаны как закрытые. Датой открытия сезона наазывалось 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в Бийске при пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Социалистической спасли 38 человек, среди них 13 детей. Возгорание произошло в квартире на первом этаже.