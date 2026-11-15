В Бийске при пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Социалистической спасли 38 человек, среди них 13 детей. Возгорание произошло в квартире на первом этаже, сообщает МЧС Алтайского края.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. На место прибыли подразделения МЧС России: к тушению привлекли 30 сотрудников и девять единиц техники.

Ранее женщина пострадала при пожаре в семикомнатной квартире на Старорусской улице в Санкт-Петербурге. Её госпитализировали, ещё 19 человек спасатели вывели из опасной зоны. Возгорание произошло вечером 14 ноября в доме № 16. Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров и коридор на 10 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание в 22:20. На месте работали пять единиц техники и 24 сотрудника МЧС.