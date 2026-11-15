Женщина пострадала при пожаре в семикомнатной квартире в Петербурге
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Женщина пострадала при пожаре в семикомнатной квартире на Старорусской улице в Санкт-Петербурге. Её госпитализировали, ещё 19 человек спасатели вывели из опасной зоны, сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание произошло вечером 14 ноября в доме № 16. Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров и коридор на 10 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание в 22:20. На месте работали пять единиц техники и 24 сотрудника МЧС.
Ранее из нижегородского ТЦ на Московском шоссе эвакуировали 500 человек, включая 100 детей, после срабатывания пожарной сигнализации. Посетителям пришлось покинуть здание из-за возгорания в детской игровой комнате. Пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания могла стать «детская шалость с огнём».