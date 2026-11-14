В торговом центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошла эвакуация после срабатывания пожарной сигнализации. Посетителям пришлось покинуть здание из-за возгорания в детской игровой комнате, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из ТЦ эвакуировали 500 человек. Фото © VK / ГУ МЧС России по Нижегородской области

Площадь пожара составила один квадратный метр. К приезду подразделений МЧС огонь уже потушили. Из торгового центра самостоятельно вышли 500 человек, среди них 100 детей. Пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания могла стать «детская шалость с огнём».

Ранее в ростовском Таганроге произошёл пожар в мебельном магазине. Пожар охватил 900 квадратных метров. Возгорание началось в магазине на улице Фрунзе, 79/6. Спасатели получили сигнал о происшествии около 12:42. Прохожие заметили густой дым над зданием. Для тушения привлекли 25 пожарных и девять машин.