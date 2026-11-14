Крупный пожар произошёл в мебельном магазине в Таганроге Ростовской области. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

В Таганроге загорелся мебельный магазин на площади 900 «квадратов». Видео © Telegram / Блокнот Таганрог

«Возгорание мебельного магазина. Пожар локализован на площади 900 кв. м», — сообщили в ведомстве.

По данным местных СМИ, огонь вспыхнул днём 14 ноября в магазине на улице Фрунзе, 79/6. Сообщение о происшествии поступило спасателям около 12:42. Очевидцы заметили густые клубы дыма, поднимавшиеся над зданием.

Для ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники. Специалистам удалось остановить распространение огня, а затем ликвидировать открытое горение.