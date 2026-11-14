Крупный пожар произошёл в подмосковных Мытищах утром 14 ноября. Огонь охватил металлический ангар и административное здание, распространившись на площади 2850 квадратных метров. К тушению привлекли десятки спасателей, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло на Заречной улице. К моменту прибытия первых пожарных расчётов пламя уже охватило всю площадь ангара и расположенного рядом административного здания.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение по всей площади ангара и административного здания на площади 2850 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Для борьбы с огнём задействовали 44 человека и 15 единиц специальной техники. Спасателям предстоит справиться с масштабным возгоранием на территории объекта.

По предварительной информации, сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара пока неизвестны.