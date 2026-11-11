В деревне Зыкеево Чеховского округа Московской области ночью загорелись сразу два дома, пожар уже полностью ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в «Мособлпожспасе». Работы завершились 11 ноября в 07:15.

Пожар в Зыкеево. Видео © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Горели трёхэтажный дом размером 10 на 8 метров и двухэтажный — 7 на 4 метра. Во время тушения огонь угрожал третьему дому, расположенному всего в четырёх метрах. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

На месте работали четыре пожарных подразделения, задействовали пять автоцистерн. Распространение огня остановили в 05:45, открытое горение ликвидировали в 06:15. Причины ЧП выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал, что пожар в многоквартирном доме в Уфе закончился госпитализацией сразу шести человек, среди которых четверо детей. Спасателям пришлось выводить жильцов из задымлённого здания, пока другие самостоятельно покидали опасную зону.