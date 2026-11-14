В Челябинской области мать погибла при пожаре, двое детей пострадали
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Женщина погибла и двое её детей попали в больницу после пожара в частном доме в Челябинской области. Причиной трагедии могла стать утечка газа из бытового баллона, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Пожар произошёл в одноэтажном доме в селе Черновское Миасского городского округа. Пострадали девочка 2015 года рождения и мальчик 2010 года рождения. Обоих доставили в медицинское учреждение.
По данным спасателей, в доме скопилась газовоздушная смесь, пары которой вспыхнули. Пламя охватило 150 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать, на место направили специалистов испытательной пожарной лаборатории.
Ранее Life.ru рассказывал о гибели матери и двух маленьких детей при взрыве газа в частном доме в Северной Осетии. Трагедия произошла 27 октября в селе Кизляр Моздокского района. После скопления газовоздушной смеси в здании прогремел взрыв и начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.