Женщина погибла и двое её детей попали в больницу после пожара в частном доме в Челябинской области. Причиной трагедии могла стать утечка газа из бытового баллона, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар произошёл в одноэтажном доме в селе Черновское Миасского городского округа. Пострадали девочка 2015 года рождения и мальчик 2010 года рождения. Обоих доставили в медицинское учреждение.

По данным спасателей, в доме скопилась газовоздушная смесь, пары которой вспыхнули. Пламя охватило 150 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать, на место направили специалистов испытательной пожарной лаборатории.