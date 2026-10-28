СК завёл дело из-за гибели матери с двумя детьми при взрыве в Северной Осетии

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в частном доме в Северной Осетии, жертвами которого стали три человека, включая двоих детей. Следователи расследуют произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в региональном управлении СК России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание небезопасных услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более человек. Специалисты уже осмотрели место трагедии и назначили необходимые экспертизы. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и выяснить, были ли допущены нарушения при обслуживании газового оборудования.