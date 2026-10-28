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Опубликовано 28 октября, 13:41

СК завёл дело из-за гибели матери с двумя детьми при взрыве в Северной Осетии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в частном доме в Северной Осетии, жертвами которого стали три человека, включая двоих детей. Следователи расследуют произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в региональном управлении СК России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание небезопасных услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более человек. Специалисты уже осмотрели место трагедии и назначили необходимые экспертизы. Следователям предстоит установить обстоятельства происшествия и выяснить, были ли допущены нарушения при обслуживании газового оборудования.

Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Сапроново
Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Сапроново

Напомним, трагедия произошла 27 октября в селе Кизляр Моздокского района. В частном доме на улице Гагарина скопилась газовоздушная смесь, после чего прогремел взрыв и начался пожар. Погибли женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет. Прибывшим спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Первоначально следователи организовали процессуальную проверку, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Андрей Бражников
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