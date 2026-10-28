Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Сапроново

Страшный пожар произошёл в квартире жилого комплекса в подмосковном Сапроново. Три человека пострадали — девушку реанимировали прямо на лужайке у подъезда. Спасатели не могли добраться до очага возгорания из-за припаркованных авто. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

В Подмосковье три человека пострадали при пожаре в многоэтажке. Видео © Telegram / SHOT

Сегодня ночью произошёл серьёзный пожар в ЖК в Центральном квартале деревни Сапроново. Полыхала квартира на 10 этаже. По словам очевидцев, люди звали на помощь из окон. Всего из дома эвакуировали 65 человек, из них 13 детей. Спасены трое взрослых и двое детей, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пострадали не менее трёх человек, предварительно, из горящей квартиры. Местные утверждают, что спасённую из пожара девушку реанимировали не менее 30 минут и затем увезли на скорой. Точные причины пожара пока неизвестны. Возгорание уже локализовано, но на месте до сих пор работают экстренные службы.

Соседи пострадавших рассказали, что из-за большого количества припаркованных автомобилей пожарные автомобили и кареты скорой помощи не могли добраться до места возгорания и помочь людям. По словам местных жителей, во дворах не поставлены дорожные знаки и не контролируется стихийная парковка жителей. В результате этого экстренные службы просто не могут доехать до места ЧП.

Ранее в Северной Осетии три человека погибли в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме. Происшествие случилось в селе Кизляр Моздокского района на улице Гагарина. Жертвами стали двое детей в возрасте двух и четырёх лет, а также женщина. После хлопка газа в здании начался пожар, который потушили прибывшие сотрудники МЧС. Причину происшествия специалисты пока не установили. Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту гибели людей. Криминалисты и следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства трагедии.