Двое маленьких детей и женщина погибли при взрыве газа в Северной Осетии

Три человека, в том числе двое маленьких детей, погибли при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Северной Осетии. Трагедия произошла 27 октября в селе Кизляр Моздокского района. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Погибшим детям было два и четыре года. Женщина также скончалась от полученных травм.

По данным спасателей, хлопок газа произошёл на территории частного домовладения на улице Гагарина. После этого начался пожар. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать открытое горение.

Причины происшествия пока не установлены. По факту гибели людей организована процессуальная проверка.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета. Специалисты осматривают домовладение и устанавливают обстоятельства произошедшего.