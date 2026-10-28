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Опубликовано 28 октября, 03:21

В Каргополе загорелся деревянный дом — памятник архитектуры 1916 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Каргополе Архангельской области ночью 28 октября произошёл пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме, признанном памятником архитектуры регионального значения. Сообщение о возгорании поступило в службу «112» в 00:52, сообщили в МЧС по региону.

Здание расположено на улице Ленинградской, 9. Дом построили в 1916 году, в нём восемь квартир и два подъезда. Первый пожарный расчёт выехал на место через минуту после поступления сообщения. В 01:01 к тушению направили резерв подразделения и дополнительный расчёт из Ватамановской. Всего в перечисленных группах числятся девять человек и четыре единицы техники.

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Ранее в Северной Осетии три человека погибли при взрыве газа в частном доме. Среди них были двое детей — два и четыре года. Мать детей также скончалась от полученных травм. Взрыв произошел на улице Гагарина, после чего начался пожар. Спасатели быстро прибыли на место и потушили огонь. По факту гибели людей организована процессуальная проверка.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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