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Опубликовано 27 октября, 08:05

В Томске загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Рузского

Обложка © ГУ МЧС России по Томской области

Обложка © ГУ МЧС России по Томской области

В Томске утром 27 октября загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Рузского, 17. На месте работают пожарные расчёты, сообщили в МЧС России по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ведомства в 09:54 по местному времени (05:54 мск). К тушению привлекли 47 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. На момент прибытия первых подразделений дом уже горел. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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Тимур Хингеев
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