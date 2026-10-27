В Томске загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Рузского

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ведомства в 09:54 по местному времени (05:54 мск). К тушению привлекли 47 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. На момент прибытия первых подразделений дом уже горел. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге задержали 17-летнего юношу, обвиняемого в диверсии после поджога топливораздаточной колонки на АЗС. По данным городской полиции, накануне происшествия молодой человек познакомился с девушкой, предложившей встретиться для покупки у него вейпа. В назначенное время новая знакомая попросила прислать геолокацию, после чего перестала выходить на связь. Вскоре с парнем связались неизвестные, которые, по его словам, заставили его совершить преступление. Сейчас с ним проводят необходимые процессуальные действия, выясняя все обстоятельства случившегося и мотивы поступка.