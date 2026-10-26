В Екатеринбурге подростка задержали за поджог АЗС по заданию кураторов

В Екатеринбурге задержали 17-летнего юношу, обвиняемого в диверсии после поджога топливораздаточной колонки на АЗС. В свердловском управлении СК сообщили, что вечером 24 октября он действовал по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете.

По данным городской полиции, накануне происшествия молодой человек познакомился с девушкой, предложившей встретиться для покупки у него вейпа. В назначенное время новая знакомая попросила прислать геолокацию, после чего перестала выходить на связь. Вскоре с парнем связались неизвестные, которые, по его словам, заставили его совершить преступление.

Организаторы постоянно поддерживали контакт с несовершеннолетним и даже заказали ему такси. На этой машине он добрался до заправочной станции на улице Уральской, а затем уехал оттуда. Впоследствии сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение подозреваемого по приметам и задержали его.

Следователи предъявили екатеринбуржцу обвинение по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 281 УК РФ. Сейчас с ним проводят необходимые процессуальные действия, выясняя все обстоятельства случившегося и мотивы поступка. В ближайшее время правоохранители намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.

Ранее сообщалось, что в Балашихе был задержан 16-летний житель Можайского городского округа, которого подозревают в поджоге бензоколонки. Как сообщили в подмосковном МВД, молодой человек пояснил, что действовал по указанию незнакомцев, представлявшихся в мессенджере сотрудниками органов безопасности. Пожар произошёл на автозаправочной станции на Леоновском шоссе. Возгорание удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет.