Подросток по заданию кураторов поджёг две служебные машины МВД в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 17-летнему подростку предъявили обвинение в диверсии после поджога двух служебных автомобилей полиции. Юноша действовал по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете. Об этом сообщили в СК России по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 15 октября. Подросток поджёг полицейские машины, припаркованные у здания на улице Уральской. Действия юноши пресёк сотрудник полиции, который в сложившейся ситуации применил табельное оружие.

Обвинение предъявлено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 281 УК РФ — диверсия, совершённая организованной группой и повлёкшая значительный имущественный ущерб. Следователи намерены ходатайствовать о заключении несовершеннолетнего под стражу.