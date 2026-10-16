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Регион
Опубликовано 16 октября, 14:21

Подросток по заданию кураторов поджёг две служебные машины МВД в Екатеринбурге

Обложка © Max / СК по Свердловской области

Обложка © Max / СК по Свердловской области

В Екатеринбурге 17-летнему подростку предъявили обвинение в диверсии после поджога двух служебных автомобилей полиции. Юноша действовал по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете. Об этом сообщили в СК России по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 15 октября. Подросток поджёг полицейские машины, припаркованные у здания на улице Уральской. Действия юноши пресёк сотрудник полиции, который в сложившейся ситуации применил табельное оружие.

Обвинение предъявлено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 281 УК РФ — диверсия, совершённая организованной группой и повлёкшая значительный имущественный ущерб. Следователи намерены ходатайствовать о заключении несовершеннолетнего под стражу.

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Ранее жителя Воронежской области приговорили к 20 годам лишения свободы за серию поджогов объектов связи, энергетики и железнодорожной инфраструктуры. По версии суда, задания он получал через интернет от представителей иностранного государства за деньги.

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Татьяна Миссуми
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