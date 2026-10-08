В Воронеже мужчину приговорили к 20 годам за диверсии и госизмену

Жителя Воронежской области приговорили к 20 годам лишения свободы за серию поджогов объектов связи, энергетики и железнодорожной инфраструктуры. По версии суда, задания он получал через интернет от представителей иностранного государства за деньги. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В августе 2025 года 23-летний мужчина устроил два поджога в Воронеже: повредил климатический шкаф базовой станции сотовой связи и трансформаторную подстанцию. Через месяц он перебрался к железнодорожным объектам — на двух станциях были подожжены распределительные клеммные шкафы. Следствие также установило, что осуждённый пытался найти исполнителя для новых атак. В мае 2025 года он предложил знакомому за деньги поджигать объекты транспорта и энергетики и передал ему список заданий.

Суд установил, что сотрудничество с представителями иностранного государства началось в январе 2025 года. Мужчина согласился выполнять поручения за вознаграждение. В итоге его признали виновным в государственной измене, вовлечении в совершение террористического акта и диверсии, а также в террористическом акте и диверсии, совершённых организованной группой.

Первые три года наказания осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся 17 лет — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы. Полученные за преступления деньги конфискованы в доход государства.

Ранее суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к диверсии. Первые три года осуждённый должен провести в тюрьме, оставшиеся 12 лет — в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Как установил суд, мужчина перешёл на сторону противника и оказывал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности России.