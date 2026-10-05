Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 18:52

Житель Кабардино-Балкарии получил 15 лет за госизмену и подготовку диверсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к диверсии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Первые три года осуждённый должен провести в тюрьме, оставшиеся 12 лет — в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, мужчина перешёл на сторону противника и оказывал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

Его признали виновным по статье 275 УК РФ о государственной измене, а также по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ — приготовление к совершению диверсии.

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Приговор пока не вступил в законную силу.

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 15 годам за госизмену
Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 15 годам за госизмену

Ранее Life.ru сообщал, что в декабре 2025 года жителя Калуги приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену. Суд установил, что мужчина дважды передал лицу, действовавшему в интересах украинской разведки, секретные сведения о расположении подразделений ПВО в Калужской области. Тот приговор вступил в законную силу.

Больше новостей о судебных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar