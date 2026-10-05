Житель Кабардино-Балкарии получил 15 лет за госизмену и подготовку диверсии
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Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил жителя республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену и приготовление к диверсии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы региона.
Первые три года осуждённый должен провести в тюрьме, оставшиеся 12 лет — в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Как установил суд, мужчина перешёл на сторону противника и оказывал иностранному государству помощь в деятельности, направленной против безопасности России.
Его признали виновным по статье 275 УК РФ о государственной измене, а также по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ — приготовление к совершению диверсии.
Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Life.ru сообщал, что в декабре 2025 года жителя Калуги приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену. Суд установил, что мужчина дважды передал лицу, действовавшему в интересах украинской разведки, секретные сведения о расположении подразделений ПВО в Калужской области. Тот приговор вступил в законную силу.
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