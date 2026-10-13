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Регион
Опубликовано 13 октября, 11:23

«Привозила дроны из тайников»: Опубликовано видео допроса россиянки, готовившей диверсию по указке Киева

ФСБ показала видео допроса подозреваемой в подготовке теракта в Воронеже

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

Сотрудники органов безопасности опубликовали оперативную видеозапись с допросом гражданки России, планировавшей устроить диверсию в Черноземье. Женщина действовала по указанию киевских кураторов.

Видео © ЦОС ФСБ

Главной целью злоумышленницы являлся крупный военный аэродром. Для реализации замысла фигурантка заблаговременно прибыла в регион и сняла техническое помещение в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.

Во время следственных действий задержанная полностью признала вину. По ее словам, она прятала компоненты для будущей атаки рядом с режимным объектом.

«Я приехала в город Воронеж и арендовала гараж возле военного аэродрома. Туда из тайников привозила беспилотники и взрывчатку», — заявила подозреваемая на камеру.

Правоохранители своевременно вскрыли преступную схему и нейтрализовали угрозу. Все обнаруженные аппараты и опасные вещества были изъяты экспертами во время обыска.

В настоящее время следствие устанавливает полный круг лиц, причастных к организации неудавшегося нападения. Задержанной грозит длительный срок тюремного заключения по статьям о государственной измене и терроризме.

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Напомним, сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянку, которая по заданию СБУ готовила атаку беспилотниками на военный аэродром «Балтимор». По данным ФСБ, россиянку завербовал представитель украинских спецслужб в 2022 году, когда она находилась на территории Украины.

Больше новостей о задержаниях и предотвращённых терактах — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Оксана Попова
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