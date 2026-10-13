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Опубликовано 13 октября, 10:48

ФСБ предотвратила атаку дронов на аэродром «Балтимор» в Воронеже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские силовики предотвратили теракт на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже. Он готовился по заданию украинской стороны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, целью атаки должны были стать самолёты и личный состав аэродрома. Для подготовки удара использовалась завербованная россиянка, которая находилась на территории Украины в 2022 году.

После возвращения в Россию женщина приехала в Воронеж и, по заданию куратора, арендовала гараж. Предполагается, что помещение планировали использовать для сборки и запуска беспилотников.

В ФСБ заявили, что задержанная успела забрать из тайников девять дронов со взрывчаткой, а также оборудование для управления БПЛА. На финальной стадии, по данным спецслужбы, беспилотниками собирались управлять с территории Украины через интернет.

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Женщину задержали на этапе подготовки. В ФСБ отметили, что благодаря этому атаку на аэродром удалось предотвратить.

Ранее ФСБ показала задержание тамбовчанина, готовившего подрыв машин работников ОПК. На записи подозреваемого преследуют сотрудники ФСБ в лесном массиве. Во время погони один из силовиков приказывает мужчине бросить пакет.

Больше новостей о задержаниях и предотвращённых терактах — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Никита Никонов
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