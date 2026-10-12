ФСБ задержала жителя Волгоградской области по делу о финансировании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали в Волгоградской области 55-летнего местного жителя, подозреваемого в финансировании террористической деятельности и распространении призывов к терроризму в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, уточнив, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела и он заключён под стражу.

По данным следствия, с сентября 2022 года по апрель 2024-го мужчина совершил 19 денежных переводов с личной банковской карты. Средства, как утверждают в ФСБ, предназначались движению, признанному экстремистским и запрещённому в России, которое включено в перечень террористических организаций.

Кроме того, фигурант, по версии следствия, использовал собственный аккаунт на видеохостинге для публикации текстовых сообщений с призывами к террористической деятельности в интересах террористического сообщества.

«Следственным отделом управления в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении УФСБ.

Уголовные дела возбуждены по статьям о финансировании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности, её оправдании или пропаганде с использованием Интернета. Название организации и общую сумму перечисленных средств в ведомстве не раскрыли.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Волгограде 50-летнего мужчины по подозрению в публичном оправдании терроризма. По версии ФСБ, фигурант придерживался неонацистских взглядов и публиковал в мессенджере комментарии в поддержку массовых убийств, совершённых террористами в Норвегии и Новой Зеландии. Тогда подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.