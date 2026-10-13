В Воронеже задержали россиянку, готовившую по заданию СБУ атаку БПЛА на аэродром

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянку, которая по заданию СБУ готовила атаку беспилотниками на военный аэродром «Балтимор». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Воронежской области сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины, планировавшей нанести огневое поражение военному аэродрому Балтимор Минобороны России с использованием БПЛА ближнего радиуса действия», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, россиянку завербовал представитель украинских спецслужб в 2022 году, когда она находилась на территории Украины. Позднее женщина прибыла в Воронеж и по заданию куратора арендовала гараж.

Помещение планировалось использовать для сборки и последующего запуска беспилотников. Целью атаки должны были стать инфраструктура аэродрома, самолёты и личный состав.

Управлять БПЛА на финальном этапе собирались операторы с территории Украины через интернет. ФСБ пресекла подготовку атаки и задержала женщину до её реализации.

Ранее аэродром «Балтимор» уже становился целью беспилотников. В июле 2023 года три дрона-камикадзе направлялись в сторону военного объекта под Воронежем. Аппараты летели друг за другом на высоте около 100 метров, однако были обнаружены и сбиты средствами ПВО. Часть обломков упала в Воронежское водохранилище.