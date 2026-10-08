Организатор терактов против Аксёнова и крымских чиновников осуждён на 27 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес суровый приговор организатору и участникам законспирированной диверсионной группы, действовавшей по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Главарь ячейки Виктор Подвальный, использовавший оперативный псевдоним «Сократ», приговорён к 27 годам лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей. Первые пять лет срока осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что Подвальный координировал свои действия напрямую с высокопоставленными сотрудниками ГУР из ближайшего окружения Кирилла Буданова*. В задачи шестерых участников группы входили сбор и передача кураторам сведений о стратегических объектах, слежка за передвижениями руководства региона, а также приобретение взрывчатых веществ и стрелкового оружия, доставлявшихся транзитом через Болгарию.

Основными целями террористов являлись глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Государственного совета Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Кроме подготовки заказных убийств, диверсанты успели совершить теракт — устроили подрыв железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе.

Преступная деятельность группировки была полностью пресечена российскими спецслужбами в 2023 году. Пятеро сообщников Подвального также признаны виновными в инкриминируемых деяниях и получили наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 до 27 лет.

Напомним, что Федеральная служба безопасности пресекла попытку покушения на Сергея Аксёнова в 2023 году. Завербованный СБУ человек должен был взорвать автомобиль главы Крыма. Злоумышленник был пойман в момент, когда забирал бомбу из тайника.

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